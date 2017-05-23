Вашингтон, 23 мая, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и его советники начал поиски адвокатов, которые будут обеспечивать защиту главы Белого дома в ходе расследования дела о его «связях с Россией» и предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, имеющие отношение к переговорам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации издания, советники президента в частном порядке проводили беседы с несколькими претендентами. В числе таковых называются адвокаты Марк Казовитц, Роберт Джайфр, Рид Вайнгартен и Теодор Олсон.

Отмечается, что сам Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы нанять не одного, а команду юристов, которая будет представлять его интересы в ходе федерального расследования в Конгрессе США.

В Белом доме не ответили на запрос газеты о том, из каких источников будут оплачиваться услуги юристов. Между тем финансовый юрист избирательной кампании Дональда Трампа сообщил, президент президент сможет использовать средства из избирательного фонда, который продолжает пополняться до сих пор.

Напомним, ранее стало известно, что экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн отказался давать показания спецкомитету Сената по разведке и передавать документы по делу о «российском вмешательстве». Данное решение адвокаты Флинна обосновали тем, что «любые его заявления могут быть использованы против него». Таким образом, экс-советник Трампа решил воспользоваться 5-й поправкой к Конституции США.

В свою очередь, уволенный Дональдом Трампом экс-глава ФБР Джеймс Коми ранее заявил о готовности выступить на открытых слушаниях в спецкомитете. Сооветствующий запрос к Коми поступил от сенаторов после того, как в СМИ появилась информация, что глава Белого дома якобы просил его «замять» расследование в отношении Майкла Флинна относительно его контактов с послом России Сергеем Кисляком.

Ожидается, что дата открытых слушаний в спецкомитете Сената по разведке будет определена в конце мая.