Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2017, 04:42 — ИА Регнум. Поголовье северных оленей на Камчатке сократилось за год до 45,9 тыс. голов. Это на 900 голов меньше, чем годом ранее. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатстате, причиной гибели стали не только хищники, которые нападают на стадо, или проблемы с пропитанием зимой, но и масштабные пожары в тундре.

diego_torres Олень

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До конца 2015 года в крае отмечалась устойчивая тенденция роста поголовья оленей.

«Но уже в 2016 году имел место незначительный спад численности поголовья оленей (на 1,9%).Снижение наблюдалось в Пенжинском, Карагинском и Тигильском районах», — рассказали в Камчатстате.

В 2016 году из-за масштабных пожаров в Тигильском, Пенжинском и Олюторском районах выгорел почти миллион гектаров тундры. Кормовая база оленеводства оказалась подорвана, что привело к потерям поголовья. Чтобы снизить негативные последствия многие предприятия и хозяйства отказались от осеннего забоя, в связи с чем, объем производства оленины в 2016 году сократился.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионе идет разработка законопроекта о северном оленеводстве. В крае уже внедрена новая мера поддержки по улучшению жилищных условий оленеводов. В этом году на социальные выплаты для приобретения жилья оленеводам предусмотрено около 20 млн рублей.