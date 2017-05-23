Владивосток, 23 мая, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы дальневосточников продолжают падать. В Еврейской автономной области показатель с января по апрель 2017 года в годовом выражении снизился на 10,8%. В Амурской области — на 4%, на территории Приморья — на 3,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональных службах статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

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Реальные располагаемые денежные доходы населения в Приморском крае с января по апрель 2017 года упали на 3,6%. Доходы в среднем на душу населения в апреле 2017 года в годовом выражении выросли на 307 рублей и составили 34 тыс. 923 рубля.

В Амурской области реальные располагаемые денежные доходы граждан уменьшились на 4%. В апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года понижение составило 10,3%. Денежные доходы в среднем на душу населения в апреле 2017 года упали на 0,5% и составили 30 тыс. 890 рублей. Реальная зарплата за год упала на 1,4%, в период с января по апрель 2016 года в годовом выражении — на 2,3%.

На территории Еврейской автономной области реальные располагаемые денежные доходы с января по апрель 2017 года в годовом выражении упали на 10,8%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за аналогичный период увеличилась на 7,4%, однако в реальном выражении — всего на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые доходы российских граждан с января по апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 2,2%. Доходы в среднем на душу населения в апреле 2017 года в годовом выражении упали на 3,1%. В реальном выражении рост средней заработной платы в апреле 2017 года составил 2,5%.