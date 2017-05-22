Манчестер, Великобритания, 23 мая, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Также, по информации телеканала, ранения различной степени тяжести получили «сотни человек».

Elliott Brown Машины скорой помощи

О произошедшем по-прежнему поступает мало подробностей. На месте продолжают работать экстренные службы. Местное население просят не приближаться к району стадиона.

Ранее полиция Манчестера выступила с заявлением, в котором сообщалось, что в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие, точное количество которых не называлось. В связи с произошедшим на «Манчестер-арене» также остановлено движение поездов с местного вокзала.

Очевидцы публикуют фото и видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как люди в панике пытаются покинуть стадион.

Напомним, два мощных хлопка произошло вечером 22 мая на крупнейшей спортивной арене Великобритании, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.