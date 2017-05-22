Москва, 23 мая, 2017, 02:34 — ИА Регнум. Бывшая супруга президента «Норильского никеля» Владимира Потанина подала иск к миллиардеру на сумму 849,2 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на копию заявления.

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По информации издания, Наталья Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, а также права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций эти компаний.

Кроме этого, как сообщается, Наталья Потанина настаивает на разделении прав «Норильского никеля» и «Полюс Золото», а также хочет взыскать с бывшего супруга денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

Владимир Потанин подал на развод в 2013 году. При этом миллиардер не предполагал раздела активов и настаивал на том, что брак фактически распался ещё в 2007 году.

После развода Наталья Потанина получила 380 млн рублей и три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, но пыталась также добиться раздела акций «Норильского никеля» и «Интеррос Интернешнл», неоднократно подавая иски в России и за рубежом.

В марте 2017 года экс-супруга подала иск о взыскании с миллиардера свыше 215 млрд рублей компенсации за акции «КМ Инвест».