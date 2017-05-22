Твердые отходы мешают «устойчивому развитию» Поднебесной
Пекин, 23 мая, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Высшие законодатели КНР на очередной встрече 22 мая подчеркнули важность внедрения нового законодательства по контролю за твердыми отходами, сообщает агентство «Синьхуа».
Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян выступил в качестве председателя на прошедшей встрече.
«Законодательство по контролю за твердыми отходами является важным элементом защиты экологии страны в целях улучшения здоровья нации и продвижения устойчивого развития», — заявил Чжан, подчеркивая, что государство должно жестко наказывать любое нарушения законодательства.
Постоянный комитет на временном отрезке с мая по август направит команды по контролю за соблюдением законодательства.
Чжан заявил, что Всекитайское собрание народных представителей должно усилить пропаганду и просвещение населения в сфере контроля за твердыми отходами и повысить общественную бдительность в сфере соблюдения законодательства.
Также будет запущен общегосударственный мониторинг соблюдения законодательства по контролю за твердыми отходами посредством вебсайта законодательного органа Китая.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай намерен к 2020 г. использовать в своей промышленности до 150 млн тонн переработанной стали и 18 млн тонн переработанных цветных металлов, а также около 23 млн тонн пластика и около трети макулатуры.