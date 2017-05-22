Пекин, 23 мая, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Высшие законодатели КНР на очередной встрече 22 мая подчеркнули важность внедрения нового законодательства по контролю за твердыми отходами, сообщает агентство «Синьхуа».

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян выступил в качестве председателя на прошедшей встрече.

«Законодательство по контролю за твердыми отходами является важным элементом защиты экологии страны в целях улучшения здоровья нации и продвижения устойчивого развития», — заявил Чжан, подчеркивая, что государство должно жестко наказывать любое нарушения законодательства.

Постоянный комитет на временном отрезке с мая по август направит команды по контролю за соблюдением законодательства.

Чжан заявил, что Всекитайское собрание народных представителей должно усилить пропаганду и просвещение населения в сфере контроля за твердыми отходами и повысить общественную бдительность в сфере соблюдения законодательства.

Также будет запущен общегосударственный мониторинг соблюдения законодательства по контролю за твердыми отходами посредством вебсайта законодательного органа Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай намерен к 2020 г. использовать в своей промышленности до 150 млн тонн переработанной стали и 18 млн тонн переработанных цветных металлов, а также около 23 млн тонн пластика и около трети макулатуры.