Москва, 23 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Проблема президента Украины Петра Порошенко заключается в том, что он загоняет себя в угол, а экономику — в тупик. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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«Проблема Порошенко заключается в том, что он загоняет себя в угол, а когда он загоняется в угол, он уже не начинает мыслить рационально. Кто-то просчитывал ситуацию с блокадой? Никто её не просчитывал. Если сейчас предположить, что придётся блокировать все сети, это только в Российской Федерации триллионы, а вы представьте, сколько миллиардов потребуется Украине», — отметил эксперт.

«Обратно уже вернуться нельзя — это потеря лица, — добавил Дмитрий Абзалов. — Он своими комплексами загоняет экономику в такой тупик, из которого вытащить будет сложно, это его проблемы личные, которые распространяются на всех остальных. Потом, конечно, все будут чесать голову со словами, что нужно было что-то сделать, но будет уже поздно. Последствия невозвратные».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против российских физических и юридических лиц. В расширенный чёрный список попали российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также интернет-сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

После подписания документов о введении безвизового режима между Украиной и Европейским союзом Верховная рада начала обсуждать возможности введения визового режима с Российской Федерацией.