В результате взрывов на стадионе в Манчестере есть погибшие и раненые
Манчестер, Великобритания, 23 мая, 2017, 02:12 — ИА Регнум. В результате инцидента на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании есть погибшие и раненые. Об этом сообщается на странице полиции Манчестера в Twitter.
Phil Long
Полиция Манчестера
Точное количество жертв и пострадавших на данный момент не называется.
Ранее, напомним, СМИ сообщили о двух мощных хлопках на крупнейшей спортивной арене Великобритании, где проходил концерт певицы Арианы Гранде.
Произошедшее вызвало панику среди зрителей, люди начали спешно покидать стадион.
В полиции отмечают, что на месте в настоящее время работают экстренные службы, о подробностях проинформируют, как только это будет возможно.
Сообщается, что после инцидента также остановлено движение поездов с местного вокзала.