Манчестер, Великобритания, 23 мая, 2017, 02:12 — ИА Регнум. В результате инцидента на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании есть погибшие и раненые. Об этом сообщается на странице полиции Манчестера в Twitter.

Phil Long Полиция Манчестера

Точное количество жертв и пострадавших на данный момент не называется.

Ранее, напомним, СМИ сообщили о двух мощных хлопках на крупнейшей спортивной арене Великобритании, где проходил концерт певицы Арианы Гранде.

Произошедшее вызвало панику среди зрителей, люди начали спешно покидать стадион.

В полиции отмечают, что на месте в настоящее время работают экстренные службы, о подробностях проинформируют, как только это будет возможно.

Сообщается, что после инцидента также остановлено движение поездов с местного вокзала.