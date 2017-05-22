Тирасполь, 23 мая, 2017, 02:06 — ИА Регнум. «Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя намерение выставить посты на территории Украины, сказал, что у единого государства должна быть единая граница. Странное заявление. Я уже неоднократно говорил, что приднестровский народ не против единой Молдовы, но только без Приднестровья. Наша республика ни дня не находилась в составе Молдовы как современного государства. Наш исторический путь определен референдумом 2006 года, определен народом. Мы едины в этом мнении. Мы мирное государство и хотим мирно жить с нашими соседями, развивать нашу экономику, культуру, быть свободными и счастливыми», — сказал Красносельский.

Prm.md Вадим Красносельский, Игорь Додон

Он добавил, что приднестровцы по-прежнему являются свидетелями односторонних недружественных действий со стороны Молдавии. В этом контексте он напомнил о задержании российского офицера в аэропорту Кишинева. «Допрашивали, забрали личные вещи, награды. Опасные действия», — отметил президент

«Таким образом, получается, что политика официальных лиц Кишинева в отношении Приднестровья согласована, — «удивляется» государственный Первый приднестровский телеканал. — Игорь Додон, который позиционирует себя как пророссийский политик, действует в прямой связке с проевропейскими правительством и парламентом Молдовы».

«Молдавский политический класс всегда пытается найти возможности для того, чтобы как можно больше уступок получить от Приднестровья и как можно больше укрепить свою позицию в сторону унитаризма», — отмечает в свою очередь директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков.

Первый приднестровский также отмечает, что президент Молдавии обладает крайне ограниченными полномочиями и не может существенно повлиять на политику в стране. «[Додон] очень красиво все говорит. Но надо заметить: он в одном месте одно говорит, во втором — другое. Третьим третье говорит. Так надо определиться. Надо правде в глаза смотреть. Он свадебный президент. Он ничего не решает», — отмечает защитник Приднестровья, офицер бывшей 14-й армии подполковник Игорь Дудкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. Как заявил Додон в интервью радиостанции Europa Libera, открытие в пункте пропуска Кучурган совместного молдавско-украинского поста является одним из приоритетов Кишинева на краткосрочную перспективу. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Молдавия и Украина, напомним, намерены до конца года ввести совместный контроль на приднестровско-украинской границе на территории Украины. Первый совместный пост «Кучурган — Первомайское» планируется открыть уже до конца мая. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организованно привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован представителями команды тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывают как объективные факторы в Приднестровье, где подобные беспрецедентные действия не могли приниматься без прямой санкции высшего руководства республики, так и молдавские политики и СМИ. Кроме того, за два дня до выборов в обращении к приднестровцам Шевчук открыто поддержал Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом в президенты Молдавии.

Додон, отметим, является сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой.