Москва, 23 мая, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Россия должна перестать гладить Украину по шёрстке. По мнению председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, если Украина введёт визовый режим с Россией, Россия должна ответить зеркальной мерой. Об этом депутат заявил в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

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«Если мы будем их всё время по шёрстке гладить, и в ответ ничего: не буду платить за газ — на тебе газ, не буду платить за электроэнергию — на тебе электроэнергию, отменят визы — а мы будем дальше продолжать, то ничего хорошего», — уверен депутат ГД.

Отвечая на вопрос ведущего, закроет ли Россия границы в случае введения Украиной визового режима, Леонид Калашников сказал, что, по его мнению, Россия будет вынуждена тоже выдавать визы рядовым украинским гражданам.

«Политики в России сегодня считают, что назрела уже пора, когда гражданин должен выбрать себе не отморозков вот этих, а на своей шкуре испытать: работы дома нет, в Европу не могу, в Россию не могу, газа нет, электричества нет, платить нечем. Изберите другое правительство — вот к чему уже нужно привести вас», — отметил Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Европейском парламенте были подписаны окончательные документы о введении безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. После этого в Верховной раде начались обсуждения возможности введения визового режима с Российской Федерацией.