Пекин, 23 мая, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Госсовет КНР анонсировал 22 мая ряд назначений и отставок высокопоставленных государственных служащих, передает агентство «Синьхуа».

Шахматы

Заместителем министра по надзору был назначен Чэнь Сяоцзян вместо Ван Линцзюня, который, в свою очередь перешел на пост главы Главного управления таможни, ранее принадлежавший Сунь Ибяо. В свою очередь, Ли Инчуань стал заместителем руководителя Главного управления спорта.

Сюй Лэцзян лишился поста заместителя министра промышленности и информационных технологий, тогда как Лю Нин ушел в отставку с поста заместителя министра водных ресурсов.

Госсовет также снял с должности Тэн Цзясая и Мэй Кэбао с соответствующих постов заместителя главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и заместителя руководителя Главного управления по надзору, инспекции и карантину.

Лю Цзяньчао больше не будет исполнять обязанности заместителя директора Комитета по профилактике коррупции, а Ли Янчжэ перестанет быть главой Государственной энергетической администрации.

Чем вызваны столь крупные перестановки, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года в Поднебесной сменился министр образования, заместитель министра водного хозяйства и руководитель Национального статистического бюро.