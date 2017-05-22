Массовые кадровые перестановки инициированы Госсоветом КНР
Пекин, 23 мая, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Госсовет КНР анонсировал 22 мая ряд назначений и отставок высокопоставленных государственных служащих, передает агентство «Синьхуа».
Заместителем министра по надзору был назначен Чэнь Сяоцзян вместо Ван Линцзюня, который, в свою очередь перешел на пост главы Главного управления таможни, ранее принадлежавший Сунь Ибяо. В свою очередь, Ли Инчуань стал заместителем руководителя Главного управления спорта.
Сюй Лэцзян лишился поста заместителя министра промышленности и информационных технологий, тогда как Лю Нин ушел в отставку с поста заместителя министра водных ресурсов.
Госсовет также снял с должности Тэн Цзясая и Мэй Кэбао с соответствующих постов заместителя главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и заместителя руководителя Главного управления по надзору, инспекции и карантину.
Лю Цзяньчао больше не будет исполнять обязанности заместителя директора Комитета по профилактике коррупции, а Ли Янчжэ перестанет быть главой Государственной энергетической администрации.
Чем вызваны столь крупные перестановки, пока не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года в Поднебесной сменился министр образования, заместитель министра водного хозяйства и руководитель Национального статистического бюро.