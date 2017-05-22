Москва, 23 мая, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает внесение поправок в российское законодательство, запрещающих вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

Eurasian Women's Forum Валентина Матвиенко

«Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — сказала Матвиенко.

По её словам, участвуя в несанкционированных митингах, дети и подростки «подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность». «Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей. «Это стало повседневной практикой. Но когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо», — заявил она.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Москве и многих других городах России прошли несанкционированные акции протеста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Отличительной чертой этих акций стало заметное участие в них подростков школьного возраста.

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