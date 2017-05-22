Пекин, 23 мая, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Заместитель Председателя КНР Ли Юаньчао призвал молодежь Китая и Вьетнама сохранить традиционную дружбу между странами и принять активное участие в строительстве «Нового шелкового пути», сообщает агентство «Синьхуа».

Китайский плакат

Ли, являющийся также членом Политбюро ЦК Компартии Китая, сделал заявление 22 мая на встрече с вьетнамской молодежной делегацией, прибывшей в Китай под руководством Ле Куок Фонга — первого секретаря ЦК Союза коммунистической молодежи Хо Ши Мина.

По словам Ли, Китай и Ветнам являются ведущими социалистическими странами, развивающимися под руководством компартий. Он также призвал продвигать отношения в согласии с принципами «добрососедства, всестороннего сотрудничества, долгосрочной стабильности и взгляда в будущее», а также в духе «дружественности, товарищества и партнерства».

Он призвал молодежь двух стран уделить внимание развитию китайско-вьетнамского всестороннего стратегического партнерства.

Фонг заявил, что вьетнамский Союз коммунистической молодежи Хо Ши Мина намерен работать с Коммунистическим союзом молодёжи Китая во имя претворения в жизнь договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, а также развивать дружбу и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.

Напомним, что Председатель КНР Си Цзиньпин 11 мая провел переговоры с главой Вьетнама Чан Дай Куангом в Пекине. По их итогам была достигнута договоренность на стратегическом уровне поддерживать глобализацию и развивать «Новый шелковый путь».

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