Бухарест, 23 мая, 2017, 00:48 — ИА Регнум. «Компьютерная система Министерства бизнеса, торговли и предпринимательства полностью заблокирована в результате кибератак. Все наши действия заблокированы. Ни одна программа не работает, мы даже не можем переписываться по почте», — отметил Ионеску.

Факт выхода системы их строя подтвердили и в самом министерстве. Сбой произошел незадолго до того, как министерство собиралось запустить программу Start Up Nation, позволяющую осуществлять бизнес-процессы в онлайн-режиме.