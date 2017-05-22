Гётеборг, Швеция, 23 мая, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Из аэропорта шведского города Гётеборга эвакуировали людей после обнаружения подозрительной сумки, передаёт издание Göteborgs-Posten.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщается, подозрительный багаж был замечен в зале вылета аэропорта Ландветтер. По данным СМИ, на сумке обнаружились «следы взрывчатых материалов».

Все пассажиры и персонал воздушной гавани были в срочном порядке эвакуированы. Здание аэропорта оцепила полиция.

Сотрудник пресс-службы Swedavia Андерса Порелиус сообщил, что для осмотра багажа вызваны специалисты-взрывотехники.

Между тем, представитель местной полиции заявил, что «никакой угрозы нет», а решение об эвакуации было принято в качестве меры предосторожности. На данный момент работа аэропорта приостановлена.

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