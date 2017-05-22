Скопье, 23 мая, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Специальный прокурор Македонии Катица Янева 22 мая объявила о начале расследования в отношении экс-премьера Николы Груевского по подозрениям в отмывании средств и незаконном финансировании возглавляемой им бывшей правящей партии ВМРО-ДПМНЕ, передаёт агентство БГНЕС.

Евро

По мнению прокуратуры, Никола Груевский как лидер партии совершил злоупотребление своим служебным положением, допустив финансирование ВМРО-ДПМНЕ за счёт средств, полученных незаконным путём. Обвинение считает, что в период с 2009-го по 2015 год на счета партии было переведено в общей сложности 4,9 млн евро в нарушение закона.

Как утверждается, деньги поступали через организованную преступную группу, занимающуюся отмыванием средств, под видом пожертвований от членов партии и рядовых граждан. Впоследствии полученные суммы использовались для нужд партии, в том числе на оплату различных счетов, проведение пиар-кампаний, а также покупку недвижимости.

Согласно данным обвинения, за указанный период на незаконные средства было приобретено более 70 различных объектов недвижимости, часть из которых впоследствии вообще не использовалась для нужд партии. В рамках расследования всё данное имущество, в том числе штаб-квартира ВМРО-ДПМНЕ в Скопье, будет заморожено.

Сообщается, что расследование охватывает в общей сложности 14 высокопоставленных членов бывшей правящей партии, включая самого экс-премьера. Кроме этого, в отношении Николы Груевского начато отдельное расследование, касающееся строительства автомагистрали «Миладиновцы — Щип» за счёт средств китайского кредита. Обвинение считает, что при реализации проекта государству был нанесён ущерб в 155 млн евро.

В ходе пресс-конференции Катица Янева также обратилась к новому парламентскому большинству с просьбой изменить положение Закона о специальной прокуратуре, в соответствии с которым срок действия её мандата истекает 31 июня 2017 года, с тем чтобы иметь возможность завершить расследование.

Напомним, должность спецпрокурора — наднационального института, уполномоченного расследовать обвинения оппозиции в отношении Николы Груевского и его команды — была учреждена в Македонии в 2015 году по настоянию Запада. ВМРО-ДПМНЕ ранее выступала против продления истекающего мандата прокурора.

В декабре 2016 года в Македонии состоялись внеочередные парламентские выборы, призванные положить конец длительному политическому кризису в стране. По итогам выборов партия бывшего премьер-министра получила 51 кресло в 120-местном парламенте, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии во главе с Зораном Заевым — 49 мест. Также в парламент прошли «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса» и «Альянс албанцев», представляющие интересы албанского меньшинства в Македонии. Три эти партии выступили с единой платформой, заявив о намерении добиваться конституционной реформы в стране.

Из-за так называемой «Албанской платформы» ВМРО-ДПМНЕ не смогла договориться со своим прежним коалиционным партнёром, «Демократическим союзом за интеграцию». Зоран Заев позднее согласился поддержать требования албанских партий и заручился, таким образом, поддержкой большинства.

Президент Македонии Георгий Иванов больше двух месяцев отказывался вручать оппозиции мандат на формирование нового правительства, заявляя об угрозе суверенитету страны из-за участия премьер-министра Албании Эди Рамы в написании программы партий. В начале мая оппозиция в обход регламента назначила своего спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери. Позднее Зоран Заев дал президенту публичные гарантии своей приверженности действующему конституционному порядку и суверенитету Македонии, после чего, 17 мая, глава государства дал оппозиции мандат на составление кабинета министров.