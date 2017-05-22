Банжул, 22 мая, 2017, 23:36 — ИА Регнум. «Президент Яхья Джамме лично изъял или отдал соответствующее распоряжение о незаконном изъятии по меньшей мере $50 млн», — заявил Тамбаду.

USAFRICOM Яхья Джамме

«Сегодня мы получили распоряжение суда о замораживании… активов бывшего президента Яхья Джамме, расположенных в стране, включая счета компаний, непосредственно связанных с ним», — добавил министр юстиции Гамбии.

Напомним, 16 мая полиция Гамбии сообщила, что трое двоюродных братьев бывшего президента будут обвинены в краже после распродажи скота, принадлежащего Джамме. Все контакты бывшего лидера в Гамбии находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов.

В декабре 2016 года в Гамбии состоялись президентские выборы, на которых бывший президент Яхья Джамме, руководивший страной на протяжении 22 лет, уступил почти 9% кандидату от оппозиции Адаме Барроу.

После выборов Джамме признал победу своего соперника, но спустя неделю неожиданно передумал, заявив, что во время голосования наблюдались множественные нарушения.

Отказ Джамме покинуть пост президента послужил причиной политического кризиса в Гамбии, который был разрешен с помощью вторжения войск ЭКОВАС. В результате Джамме сложил с себя полномочия президента и покинул страну.