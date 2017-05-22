Москва, 22 мая, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами сотрудников Петербургского метрополитена за мужество при спасении пассажиров после взрыва, устроенного террористами в вагоне поезда 3 апреля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Платформа станции метро «Технологический институт», на которую 3 апреля прибыл подорваный поезд

Как сообщает «Российская газета», согласно указу президента, медалью «За спасение погибавших» награждены машинист поезда Александр Каверин, инспектор службы контроля Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева.

Сотрудники метрополитена отмечены «за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях».

Напомним, Александр Каверин, машинист поезда, в котором был совершен теракт, принял решение не останавливать состав в тоннеле, а довести его до станции «Технологический институт», что ускорило и облегчило спасение раненых и эвакуацию пассажиров.

Дежурная по станции «Технологический институт» Нина Шмелева организовала эвакуацию людей со станции и оказание первой помощи пострадавшим.

Инспектор Альберт Сибирских, работавший на станции «Площадь Восстания», вовремя обнаружил второе взрывное устройство, которое было оставлено в подземном вестибюле террористом. Благодаря его действиям люди были выведены из опасной зоны, а бомбу вскоре обезвредили взрывотехники Росгвардии.

Напомним, в результате теракта в петербургском метро погибли и умерли от ран 15 пассажиров. По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 выходцев из Средней Азии. Расследование продолжается.