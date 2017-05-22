Санкт-Петербург, 22 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в 2016 году стал «беднее» почти на 1 миллион рублей по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные следуют из декларации о доходах, опубликованной сегодня, 22 мая, высокопоставленным чиновником.

Георгий Полтавченко

В 2016 году Полтавченко заработал 6,2 млн рублей, в то время как за 2015 год он задекларировал 7,1 млн рублей.

Собственность губернатора Северной столицы новыми приобретениями за минувший год не пополнилась. Ему по-прежнему принадлежат пять земельных участков под Москвой общей площадью около 3 тысяч кв. метров. Кроме того, у Полтавченко есть и дом в Подмосковье размером примерно в 400 кв. метров. В Петербурге губернатор пользуется 210-метровой квартирой.

Добавим, супруга Георгия Полтавченко заработала в прошлом году 234 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатор Александр Говорунов задекларировал наибольший доход по итогам 2016 года среди коллег по городскому правительству. Общий доход Говорунова составил 16 млн 784 тыс. рублей. Супруга вице-губернатора заработала в минувшем году 1 млн 961 тыс. рублей.

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Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров задекларировал за 2016 год годовой доход в сумме 5 млн 116 тыс. рублей. Супруга спикера внесла в семейный бюджет еще около 213 тыс. рублей.