Москва, 22 мая, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В Российской Федерации с 23 мая 2017 года заработает сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay. Об этом сегодня, 22 мая, заявил журналистам директор Google по маркетингу в России Дмитрий Кузнецов.

Androidauthority.com Android Pay

«Начиная с 23 мая 2017 г. пользователи Android в России смогут не только искать и получать в нужный момент информацию с помощью приложения Google, прокладывать оптимальные маршруты в Google-картах и пользоваться всем многообразием приложений в Google Play, но также быстро и безопасно совершать покупки офлайн и онлайн с помощью Android Pay», — заявил Кузнецов.

Данный сервис позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе операционной системы Android 4.4 и выше. Для того, чтобы пользоваться данным сервисом достаточна скачать приложение из Google Play и добавить данные банковских карт.

При покупке на кассе нужно разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC. При этом, если сумма покупки менее 1000 рублей, достаточно будет «разбудить» экран телефона.

Платежной системой Android Pay могут пользоваться владельцы карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, «МТС банка», «ВТБ 24», Сбербанка, «Тинькофф банка», Рокетбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка, Россельхозбанка, банков «Открытие», «Ак барс», «Точка» и «Русский стандарт» и платежной системы «Яндекс.Деньги».

Всего 13 российских банков стали партнерами Google по запуску платежной системы Android Pay на территории РФ. Также эту систему поддерживают такие крупные торговые сети, в частности, «М.Видео», «Лента», Burger King, KFC, McDonald's и другие. Кроме того в системе будут работать крупные онлайн-магазины и сервисы, такие как DeliveryClub, «Яндекс.Такси», Ozon.

Android Pay — это бесконтактная платежная система, которая основана на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позднее эта разработка была переименована в Android Pay. Анонс системы состоялся в 2015 году на конференции Google I/O.

Сейчас Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.