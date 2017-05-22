Ижевск, 22 мая, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Доход врио главы Удмуртии Александра Бречалова по итогам 2016 года составил 4,629 млн рублей. Декларация о доходах руководителя региона опубликована на портале главы и правительства республики.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Бречалов владеет половиной доли в 4-комнатной квартире площадью 149,5 кв метров, нежилым административным зданием площадью 375,9 кв метров, нежилым зданием производственного назначения площадью 259,3 кв метра и земельным участком (земли населенных пунктов под здание склада) площадью 3,9 тыс. кв метров. Врио главы Удмуртии задекларировал два легковых автомобиля Volkswagen — Multivan и 7HC Multivan.

Супруга Бречалова по итогам прошлого года заработала 4,7 млн рублей. Она также владеет половиной доли в 4-комнатной квартире площадью 149,5 кв метров и земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,6 тыс. кв метров. Кроме того, в пользовании супруги руководителя республики — квартира площадью 147,5 кв метров. Транспортными средствам не владеет.

В сведениях о доходах указаны два несовершеннолетних ребенка врио главы Удмуртии, который имеют в пользовании квартиру площадью 149,5 кв метров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бречалов назначен на пост врио главы Удмуртии 4 апреля 2017 года. Ранее он работал в должности секретаря Общественной палаты РФ.