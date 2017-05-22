Каракас, 22 мая, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Не менее 120 человек ранено в Каракасе ходе столкновений участников демонстрации, организованной оппозицией в минувшую субботу, сообщает испанская газета АВС. Сочувствующее противникам венесуэльского правительства издание говорит о «ранах, причиненных дробью, выпущенной из огнестрельного оружия, проломленных дубинками головах и ожогах легких, вызванных действием слезоточивого газа».

Фокусник

«Насилие есть фирменный почерк нынешней власти, — утверждает корреспондент, не поставивший свою фамилию под репортажем и ведущий репортаж с места событий. — Народ Венесуэлы переживает жестокое время репрессий».

В то же самое время другая часть того же самого народа, как сообщает венесуэльское СМИ Ultimas noticias, проводит свои манифестации в поддержку созыва Конституционной Ассамблеи, предложения, выдвинутого президентом Николасом Мадуро. Эти демонстрации также проходят под присмотром Национальной гвардии и полиции, обязанных обеспечивать порядок на улицах города. Однако, в отличие от рейдов оппозиционеров, нередко громящих магазины и поджигающих машины, проправительственные марши обходятся без стычек с представителями правоохранительных органов.

«Что такое венесуэльская оппозиция? Как ее определить политически? В чем заключается ее идеология? Это демократическая оппозиция? Или антидемократическая оппозиция? Является ли она фашистской? Или неофашистской? На самом деле, что это такое?» — размышляет на страницах Ultimas noticias венесуэльский журналист, адвокат и политик Хосе Висенте Ранхель, не находя ответа на поставленные вопросы.

Читайте также: Венесуэльская оппозиция: Вокруг нас сплотились миллионы

«Истина заключается в том, что сложно, если не невозможно, классифицировать такое явление, как венесуэльская оппозиция. Поскольку в нем без труда можно обнаружить признаки всех течений, мною перечисленных, — говорит аналитик. — Сегодняшняя оппозиция настолько увлечена плюрализмом мнений, что в конечном итоге сама не понимает, чего же она хочет и какой у нее взгляд на вещи. Для сегодняшней оппозиции характерно прежде всего отсутствие какой-либо программы преобразований в государстве, проекта организации жизни страны. Оппозиция — просто толпа, которая, несмотря на формальное руководство ею со стороны некоторых фигур из состава Национальной Ассамблеи, не имеет лидеров. Оппозиция пренебрегает имеющимися государственными институтами, не предлагая ничего взамен и оперируя в равной степени как легальными методами воздействия на власть, так и противоречащими Конституции террористическими».

«Это оппозиция, созданная США и Организацией американских государств, вдохновляемая ими, поддерживаемая ими и направляемая ими на свержение законно избранного президента страны. Оппозиция впадает в отчаяние, потому что не может добиться хотя бы маленькой победы. И потому готова идти на все, вплоть до попыток толкать своих безоружных демонстрантов на стычки с полицией и Нацгвардией. С целью пополнения списка жертв, чтобы было с чем апеллировать к той части мирового сообщества, которая настроена против существующей сегодня власти в Венесуэле», — заключает Ранхель.