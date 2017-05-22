Мадрид, 22 мая, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Переговорщик от Евросоюза по вопросу брексита Мишель Барнье объявил, что представители 27 остающихся в ЕС стран поставили свои подписи под документом, разрешающим начать «разводный» процесс. Днем начала переговоров названо 19 июня, но, по словам испанского министра иностранных дел Альфонсо Дастиса, «эта дата не высечена на камне, так что может и измениться».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

При этом Барнье оставил без комментариев вчерашнее заявление премьер-министра Альбиона Терезы Мэй о том, что, «с учетом инвестиций Великобритании в финансовые учреждения Евросоюза и его различные проекты, платить за брексит должен не Лондон Брюсселю, а Брюссель Лондону».

Эксперты, анализируя позиции сторон готового начаться переговорного процесса, полагают, что в установленный двухлетний минимум процедуре выхода Великобритании из ЕС уложиться не удастся.