Санкт-Петербург, 22 мая, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Газон стадиона «Санкт-Петербург Арена» (известен ранее как «Зенит-Арена») будет полностью заменен к матчам Кубка конфедераций. Эта работа на спортивной арене уже началась. Об этом сообщил сегодня прессе вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Поле «Зенит-Арены»

«20 мая мы приняли решение сменить газон на стадионе, и сегодня работа идет полным ходом. Надеюсь, ко 2 июня, когда мы передадим стадионы ФИФА, газон будет готов», — приводит ТАСС слова Мутко, сказанные им на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Вице-премьер признал, что власти Санкт-Петербурга, отвечавшие за подготовку стадиона на Крестовском острове к матчам Кубка конфедераций, не справились с поставленной задачей, и потому пришлось предпринимать срочные меры по исправлению ситуации с газоном.

«Я всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но вот в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует», — сказал Мутко.

Он признал, что проблема с газоном возникла, в том числе, по причине того, что выкатному полю стадиона в Санкт-Петербурге оказалось просто некуда выезжать, поскольку его место за пределами чаши стадиона занято инфраструктурой Кубка конфедераций. И это негативно повлияло на траву.

«Даже сейчас, когда мы приняли это решение — центральная часть (газона) под солнцем в хорошем состоянии, а северная и западная части — нет. Сначала думали делать его выезжающим, но некуда ему выезжать, плюс погодные условия», — приводит слова Мутко агентство «Р-Спорт».

Как сообщило интернет-издание «Фонтанка», работы по снятию непригодного для игры газона начались сегодня, 22 мая. Специальная техника снимает испорченную траву с поля. «За день убрали только одну полосу в самом центре поля», — отмечает источник. Вместо испорченного покрытия на поле будет уложен рулонный газон. По данным издания, финансировать работы будут компания «Бомард», делавшая прежний газон, и ФК «Зенит».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 мая заявил, что покрытие футбольного поля «Зенит-Арены» — неудовлетворительное. «Там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — заявил Миллер.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорил, что таких полей, как на стадионе, построенном в Петербурге специально для Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, нет «даже у аутсайдеров чемпионата Украины».

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Напомним, «Зенит» провел на новом стадионе только два матча — с «Уралом» и «Тереком». Игру между «Зенитом» и «Краснодаром» перенесли на стадион «Петровский».

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Напомним, 7 апреля ИА REGNUM первым рассказало о том, что газон футбольного поля был испорчен неправильной инсоляцией с помощью искусственного освещения. В результате многодневного круглосуточного облучения газон был загублен, трава начала подгнивать, и поле стало непригодно для игры в футбол. Позже этот факт был признан руководством ФК «Зенит».

Кубок конфедераций FIFA 2017 года пройдет в период с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 17 июня Санкт-Петербург примет матч-открытие Кубка между командами России и Новой Зеландии. 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет финальный матч турнира.