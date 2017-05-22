Мадрид, 22 мая, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Мадридская администрация год назад ввела в действие программу «корректировки исторической памяти», в соответствии с которой планирует переименовать несколько десятков площадей, улиц и переулков испанской столицы, связанных с Франко и его приспешниками.

Vicente Martín Проводы солдат «Голубой дивизии» в Сан-Себастьяне. 1942

«Наша цель — собрать 500 заявлений родственников солдат, павших на той войне, — сказал в интервью La Razón председатель инициативной группы Хосе Луис Мартин. — В Италии память подобного подразделения, потерявшего на территории СССР 90 тысяч человек, уважают и чтят, о чем говорят 17 памятников воинам, установленных на Апеннинах, и сотни улиц, названных в их честь. Почему в Испании должно быть иначе?»

По словам Мартина, родственники погибших хотят объяснить всем живущим на улице Павших воинов Голубой дивизии, почему не надо ее переименовывать — именно для этого 27 мая в одном из кварталов и пройдет «общее собрание всех соседей». После чего ходатаи потребуют от мэрии «персонально ответить на каждое из 500 заявлений, поданных против переименования». Справедливости ради, отмечает издание, петиций собрано пока не более 200.

Напомним, что 250-я дивизия испанских добровольцев, известная как Голубая дивизия, — воинская часть из испанских добровольцев, сражавшихся на стороне Германии в ходе Второй мировой войны. Франко 20 октября 1943-го принял решение о выводе «Голубой дивизии» с фронта и расформировании соединения. Часть испанцев до окончания войны осталась в отрядах немецкой армии добровольно — был создан добровольческий «Голубой легион».