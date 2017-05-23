Баку, 23 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. После венских и санкт-петербургских переговоров, с решениями которых согласился и официальный Баку, неожиданная провокация может свидетельствовать о наличии разногласий среди военной верхушки и высокопоставленных лиц Азербайджана, что, мягко говоря, не способствует разрядке напряженной ситуации.

News.day.az Мальбрук в поход собрался

Какового эффекта пытаются добиться своими действиями провокаторы и какова ситуация вокруг Нагорного Карабаха в последнее время, читайте в статье: «Кто толкает Алиева к войне в Нагорном Карабахе».

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