Астана, 23 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Способность наладить экономическую отчетность в соответствии с реальным положением дел часто дает возможность стране закрывать лазейки для жуликов любого калибра. Кроме того, оценивая развернутые данные по изменению отчислений недропользователей, можно достаточно точно представить себе перспективы развития этого немаловажного экономического сектора. С подробностями о ситуации с использованием недр в Казахстане знакомит статья эксперта, постоянного автора ИА REGNUM Марата Шибутова.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

В сумме за 2015 год в пересчете на рубли все казахские компании заплатили 737 368 миллионов рублей по статье «недропользование». Причем газовики и нефтяники дают в Казахстане максимальные отчисления в бюджет, на их долю приходится более 91% отчислений.

Подробное распределение отчислений по компаниям, отраслям и административным областям Казахстана представлено в статье: Доходы от недропользования в Казахстане: анализ

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