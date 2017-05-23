Москва, 23 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. История развития либерального направления политической мысли, провозгласившего в конце XVIII — начале XIX веков необходимость «свободы, равенства и братства» в рамках концепции нового национального государства, прошла через горнило революций и мировых войн и претерпела к концу ХХ века серьезные трансформации. Некоторые из них можно рассмотреть на примере произведений современного кинематографа, о чем рассуждают в своей статье Игорь Юдкевич и Дарья Алексеева, постоянные авторы ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Облачный атлас». реж. Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски. 2012. США, Германия, Гонконг, Сингапур Будущее

Основное изменение, коснувшееся дошедшего до логических пределов либерализма, оказывается, связано с принципом индивидуальности. Оторванный от коллектива человек, по идее, способный стать «впередсмотрящим» общества, на практике оказывается неспособен поделиться добытым им знанием, утратив контакт.

В эпизодах фильма «Облачный атлас» режиссеров Вачовски судьба ярких личностей героев сталкивается с проблемой косного общества, неспособного измениться под влиянием благородного импульса одиночек.

Подробности читайте в статье: Зачем Голливуду Солженицын

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