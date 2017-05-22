Варшава, 23 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. В городе Жешув пятнадцатилетняя школьница вызвала у своей подруги подозрения по поводу вовлеченности в самоубийственную игру. Подозрения подтвердились, делом занялась прокуратура. Установлено, что девушка не просто находилась в депрессии и помышляла о том, чтобы оборвать свою жизнь, но действительно принимала участие в трагически известной игре.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Расследование продолжается, прокуратура тем временем обращается к родителям и близким с призывом быть бдительными, обращать внимание на контент, используемый их детьми в социальных сетях. Подчеркивается, что, когда дело доходит до следствия, правоохранительные органы осознают необходимость немедленной реакции, — однако до того, как включаются они, не оценивающие всю степень риска жертвы уже могут глубоко увязнуть в манипуляторских игрищах преступных кураторов.

Об этом и других тревожных событиях, которые волнуют польскую прессу в последние дни, читайте здесь: В Польше обнаружилась жертва самоубийственной игры «Синий кит»

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