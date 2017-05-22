Киев, 23 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Украинское государственное агентство «Укравтодор» рискует осиротеть в самый неудобный момент. Глава госагентства, назначенный по ставшей уже доброй традицией практике из иностранцев, польский гражданин Славомир Новак был вызван на родину в связи с подозрением в участии в экономических преступлениях.

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Польские следователи не стали принимать в расчет наступление ремонтного сезона на Украине и вызвали начальника конторы, ответственной за ремонт дорог в масштабах целой страны, для дачи показаний.

Впрочем, пример пана Новака просто теряется на фоне галлюцинаций, содержанием которых поделился не так давно министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. На вопрос, возможно ли возобновление авиасообщения между Россией и Украиной, он ответил утвердительно, присовокупив, что это произойдет после возвращения в состав Украины «оккупированных Россией Крыма и Кубани». К сожалению, на этом его речь оборвалась, иначе журналисту, задавшему этот вопрос, непременно был бы продемонстрирован матерый свистящий рак-трехлеток.

Подробнее с этой и другими новостями украинской инфраструктуры вы можете ознакомиться в статье: Киев хочет «разменять» авиасообщение с Россией на Крым и Кубань: обзор

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