Ереван, 22 мая, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Если Азербайджан пойдет на широкомасштабную войну, вся его нефтегазовая система может оказаться под прицелом армянских вооруженных сил. Об этом сегодня, 22 мая, на пресс-конференции в Ереване заявил старший научный сотрудник отдела международных отношений Института востоковедения Национальной академии наук Армении Армен Манвелян.

Арменпресс Анжела Элибегова и Армен Манвелян

По его словам, если проанализировать хронологию падения цен на нефть в мире, можно заметить, что это всегда совпадало с началом военных действий.

«Подобный вариант не исключен и в регионе. Другое дело, если Азербайджан пойдет на широкомасштабную войну, он окажется в зоне серьезного риска, поскольку вся его нефтегазовая система будет под прицелом армянских войск, что вполне естественно», — отметил Манвелян (цитата по panorama. am).

По словам эксперта, нефтепровод Баку-Джейхан, газопровод Баку-Эрзурум контролируются британской компанией British Petroleum, однако гарантом их функционирования является руководство Азербайджана.

«Соответственно власти Азербайджана оказываются перед серьезной дилеммой: начинать войну или нет, и в каких масштабах ее начинать. Лучшим способом для властей Азербайджана отвлечь свое общество от сложившейся в стране ситуации — инициирование боевых действий. Классический пример сказанного — Апрельская война в зоне карабахского конфликта», — сказал эксперт.

Эксперт по геополитике Южного Кавказа Анжела Элибегова в свою очередь отметила, что, обостряя ситуацию на передовой, власти Азербайджана пытаются отвлечь внимание общества от внутренних социально-экономических проблем.

«Этот сценарий будет повторяться, поскольку азербайджанское общество находится в информационном вакууме. Азербайджанские СМИ ежедневно рассказывают об успехах Азербайджана, о том, что они живут в самой быстроразвивающейся стране. При этом азербайджанскому обществу демонстрируются кадры из Армении начала 90-х, рассказывается, якобы люди здесь умирают от голода», — отметила Элибегова.

Тем не менее, по её словам, широкомасштабной войны не будет, поскольку Азербайджан уже не обладает соответствующими ресурсами и уверенностью.

«Экономическая ситуация в Азербайджане такова, что официальный Баку просто будет не в состоянии инициировать широкомасштабную войну. Однако провокации на передовой периодически будут повторяться», — подчеркнула Элибегова.

По её словам, экономический кризис в данной стране не новость.

«Ряд аналитиков говорили, что в 2010 году Азербайджан достиг пика по добыче энергоресурсов и отныне подобных показателей попросту не может быть. Начиная с того момента, в стране начался экономический спад, экономика в этот период не диверсифицировалась, а наоборот — осталась зависимой от нефтяных ресурсов, в результате чего в разных регионах страны начались митинги, люди сжигали машины олигархов и так далее. Это стало первым сигналом для властей, что каким бы общество ни было толерантным к режиму, как бы власти ни пытались на международной арене создавать «блестящий» имидж страны, Азербайджан стоит перед серьезными социально-экономическими проблемами», — подчеркнула эксперт.

Она также добавила, что власти Азербайджана скрывают от общественности реальный уровень бедности и безработицы, однако он высок.

Говоря об экономической ситуации в Азербайджане Армен Манвелян добавил, что в результате снижения цен на нефть с 2014 года Азербайджан столкнулся с серьезными экономическими изменениями.

По его словам, нефтяной сектор Азербайджана, который составляет 51% ВВП страны, мало влияет на уровень жизни населения, поскольку данная отрасль, являясь достаточно затратной, одновременно не является трудоемкой, в данном секторе задействовано всего 2% от общего числа населения Азербайджана. Одновременно происходит разрушение других отраслей, фиксируется массовое закрытие рабочих мест.

По мнению эксперта, когда цены на нефть повышаются, власти Азербайджана пытаются в какой-то мере решить социальные проблемы, а когда происходит обратный процесс, ситуация резко меняется.

«На данный момент Азербайджан находится в условиях меняющейся ситуации. В результате ВВП снизился на 30−40%. И, если в 2014 году ВВП составлял 73 млрд. долларов, то в 2016 году — 38 млрд. долларов. Иными словами, страна стоит перед серьезными проблемами, что влияет на всю экономическую систему в целом», — отметил Армен Манвелян.

По его словам, чтобы Азербайджан окончательно не обанкротился, цена на нефть как минимум должна составлять 80 долларов, что является маловероятным.