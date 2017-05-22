Москва, 22 мая, 2017, 21:20 — ИА Регнум. В рамках партпроекта «Управдом» «Единая Россия» будет вести постоянный мониторинг платежных документов за ЖКХ: в них не должно быть незаконно включенных статей расходов, рассказал зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, координатор партпроекта «Единой России» «Управдом» Павел Качкаев.

ИА REGNUM Субботник

В качестве примера Качкаев привел недавнюю ситуацию в Ярославле, когда за невыход на субботник по уборке придомовой территории жителям одного из домов, состоящих в жилищно-строительном кооперативе, включили в платежку штрафы. Это «говорит, как минимум об отсутствии элементарной правовой грамотности председателя ЖСК», считает депутат.

«Председатель ЖСК не имела никаких правовых оснований для того, чтобы назначать какие-то штрафы за то, что люди не вышли на субботники, даже если жильцы сами решили их проводить. И тут четкое разъяснение дала прокуратура. Хочется думать, что речь идет о банальном незнании законодательства и нормативно-правовых актов. Не думаю, что такие случаи начисления незаконных штрафов имеют сколько-нибудь массовый характер, однако в рамках нашего партийного проекта «Управдом» мы попросим наших коллег в регионах внимательно относиться ко всем подобным ситуациям, брать их под контроль, и, конечно же, оказывать гражданам необходимую правовую консультацию», — заявил Качкаев.