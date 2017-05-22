Уфа, 22 мая, 2017, 21:14 — ИА Регнум. За первенцев начали платить, но не всем

ИА REGNUM СМИ Башкирии

15 мая ряд СМИ сообщил, что в Башкирии начали принимать заявления на единовременную выплату в 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. Претендовать на поддержку могут полные семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ребенок должен родиться с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018-го. Выплату можно использовать на приобретение или строительство жилья, а также погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеке. Позже прием заявлений будут вести и МФЦ.

Осужденный ранил сотрудника колонии

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что следственные органы возбудили в отношении 34-летнего злоумышленника уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Утром 14 мая на территории промзоны ИК-4 34-летний осужденный вонзил нож в живот 29-летнего сотрудника колонии. Пострадавшего госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью задержан, следователь решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Башкирия чиста на 97%

Ряд СМИ 15 мая сообщил, что по итогам субботников, прошедших с 8 апреля по 13 мая, доля очистки и благоустройства территории республики составила 97%. Участие в экологической кампании приняли около 1,3 млн человек. На полигоны вывезено более 47 тыс. тонн мусора. Кроме того, в период экологических субботников госинспекторы Минэкологии проверили 649 объектов на соблюдение природоохранного законодательства и выявили 207 нарушений. В результате к административной ответственности привлечен 161 человек, выписаны штрафы на 1 млн рублей.

Капремонт: платить или не платить

16 мая ИА «Башинформ» отметило, что в Башкирии собственники жилья задолжали более 200 млн рублей взносов на капремонт. Региональный оператор Башкирии продолжает досудебную и судебную работу с собственниками жилья, своевременно не оплачивающими взносы на проведение капитального ремонта, либо вовсе игнорирующими эти платежи. За первые четыре месяца этого года в порядке досудебного урегулирования таким собственникам направлены соответствующие претензии. Общая сумма задолженности по взносам на капремонт составила 18,3 млн рублей. Из них в добровольном порядке оплачена сумма основного долга в размере около 3 млн рублей. В 2017 году в суд поданы иски о взыскании задолженности по уплате взносов на капремонт на сумму, превышающую 200 млн рублей. Из них на данный момент взыскано более 10 млн рублей. По итогам четырех месяцев текущего года собираемость взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах составила в Башкортостане 90%. С октября 2014 года, или с начала старта программы капремонта, этот показатель в целом по региону равен 83%.

«Зарплатный» рейтинг вакансий

Ряд СМИ в этот день сообщил, что к 1 мая текущего года в республиканском банке вакансий насчитывалось 39,4 тыс. рабочих мест. Из них 86% — постоянные рабочие места. Уровень заработной платы почти 43% имеющихся вакансий превысил 20 тыс. рублей. Еще 39% вакантных мест, заявленных работодателями в службу занятости, подразумевают оплату труда от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Зарплата ниже прожиточного минимума установлена для 9% рабочих мест из республиканского банка вакансий. При этом средняя зарплата в республике в феврале этого года достигла 26 тыс. 998 рублей. Средний размер пособия по безработице в республике за апрель составляет 4030 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 8 тыс. 869 рублей.

Нелегальная парковка подорожала

Ряд СМИ 16 мая опубликовал сообщение из администрации Уфы. Нелегальная парковка на газоне, на детской или спортивной площадке в столице региона может грозить штрафом до 100 тыс. рублей. Для физических лиц размер административного штрафа за это правонарушение составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц наказание будет более серьезным — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Юридическим лицам за нарушение благоустройства города и вовсе придется выложить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. В мэрии отмечают, что несоблюдение правил благоустройства — одно из самых распространенных нарушений.

Условным не отделались

«Коммерсантъ в Уфе» 17 мая сообщил, что Советский суд Уфы вынес приговор по новым эпизодам мошенничества, совершенного руководством компании «Стройпроектцентр», выступавшей застройщиком микрорайона Солнечный. Виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 3 ч. 159.4) признаны владелец и директор компании «Стройпроектцентр» Наиль Зарипов и руководящие сотрудники аффилированных с ним предприятий Геннадий Федоров, Халим Биглов и Рамиль Аминов. Наиль Зарипов приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, его подельники — к срокам от четырех лет 10 месяцев лишения свободы до четырех с половиной лет. Как установил суд, обвиняемые в 2006—2015 годах похитили у 281 гражданина и коммерческой фирмы более 300 млн рублей путем заключения договоров продажи квартир в микрорайоне, в том числе на незапроектированных («воздушных») этажах. Компании также заключали договоры двойных продаж. Подсудимые своей вины в ходе следствия и в суде не признали. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в составе группы лиц. Кроме того, в 2015 году Наиль Зарипов, Геннадий Федоров и Халим Бигнов уже приговаривались к различным срокам лишения свободы в колонии-поселении.

Чем поят в школе

Ряд СМИ в этот день сообщил, что специалисты Роспотребнадзора Башкирии вынесли решение об уничтожении более 34 кг некачественного масла, обнаруженного в столовых образовательных организаций. В первом квартале сотрудники надзорного ведомства проверили на предмет качества и безопасности молочной продукции 35 школ. В пяти случаях выявлены нарушения требований к молоку, в трех — к маслу. Эпидемиологи признали его опасным и подлежащим утилизации. В отношении должностных лиц возбуждено десять дел об административном правонарушении, наложено семь штрафов на общую сумму 33 тыс. рублей. Роспотребнадзор Башкирии выписал 7 штрафов за некачественное молоко в школах

Радость для 142 тысяч бюджетников

Ряд СМИ 17 мая сообщил, что правительство Башкирии одобрило проект о повышении заработной платы бюджетникам в 2017 году: для его осуществления выделили порядка 3,9 млрд рублей. Большая часть средств, а это около 1,8 млрд рублей, полагается работникам образования, между трудящимися в сфере культуры и искусства разделят 1,2 млрд рублей, на оплату работы врачей выделили 751 млн рублей. Таким образом, заработная плата должна вырасти у 142 тысяч бюджетников. Отмечается, что проект принят по поручению главы региона Рустэма Хамитова в целях реализации указов президента России от 7 мая 2012 года.

Мэрами не избираются

18 мая ряд СМИ сообщил, что депутаты Госсобрани Башкирии на заседании в четверг отклонили заявку инициативной группы о проведении в регионе референдума по вопросу введения прямых выборов глав городов и районов. На референдум предлагалось вынести проект регионального закона «О порядке избрания глав городских округов, за исключением города Межгорья, глав муниципальных районов на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе местного самоуправления». Парламентарии почти единогласно, за исключением двух воздержавшихся и двух несогласных, признали заявку не соответствующей требованиям федерального закона. Как сообщил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев, профильный комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ после рассмотрения заявки дал отрицательное заключение.

Налоговики и их доходы

В этот же день ряд СМИ сообщил о раскрытии нескольких фактов сокрытия доходов сотрудниками регионального Управления Федеральной налоговой службы (ФНС). В ходе расследования уголовного дела против налогового инспектора преклонного возраста, которая, несмотря на пенсионный возраст, активно оказывала содействие предпринимателям в сокрытии доходов, выяснились дополнительные обстоятельства. Она проходила как обвиняемая в посредничестве в даче взятки. Попутно прокуратура выяснила, что пенсионерка в последнее время приобрела четыре квартиры в элитных домах в Уфе общей стоимостью свыше 18 млн рублей, а также автомобиль бизнес-класса Lexus RX270 за 2 млн рублей. Пытаясь избежать ответственности, чиновница оформила покупки на пожилую мать. При этом на ее собственных банковских счетах было размещено около 3 млн рублей и почти 3 тыс. долларов США. При этом сотрудники кадрового подразделения налогового Управления, зная о существенном превышении трат своей коллеги над ее официальными доходами, не посчитали это обстоятельство подозрительным. Прокуратура также выявила нарушения в работе специальной комиссии налогового Управления, которая не заметила конфликта интересов в ряде случаев трудоустройства бывших налоговых инспекторов.

Зона отдыха — на кладбище

«Комсомольская правда в Уфе» 18 мая сообщила, что в Стерлитамаке местные власти планируют ликвидировать два городских кладбища. Под лопату лягут захоронения в районе Михайловского переезда и Ледового дворца. Рядом с одним из погостов идет строительство. Оба погоста уже более 30 лет не эксплуатируются, кладбища решено ликвидировать, а захоронения, по желанию родственников, перенести. На месте старых погостов появятся зоны отдыха с зелеными насаждениями, пешеходными дорожками и скамейками — строительство жилья в таких местах по закону запрещено.

Что в индексе?

19 мая ряд СМИ сообщил, что индекс промышленного производства в Башкирии в апреле 2017 года увеличился к апрелю прошлого года на 4,3%. В сравнении с предыдущим месяцем рост составил 1,6%, с январем — апрелем 2016 года — 102,1%. По этому показателю республика продолжает опережать среднероссийский показатель, который за четыре месяца 2017 года составил 100,7% к январю — апрелю 2016 года. При этом среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия по-прежнему занимает лишь 10-е место. В лидерах ПФО остается Республика Мордовия — здесь индекс промпроизводства за четыре месяца 2017 года вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 13,7%. Максимальный спад производства за тот же период демонстрирует Республика Удмуртия — 91,7%. В аутсайдеры на этот раз попала и Чувашская Республика — 98,5%. Основной прирост проминдекса в Башкирии пришелся на следующие производства: текстильных изделий (158,6% и 113,5%, соответственно), добыча прочих полезных ископаемых (132,5% и 119%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием (119,7% и 105,3%), производство прочих транспортных средств и оборудования (119,4% и 134,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (117,1% и 117,4%), химических веществ и химических продуктов (114,4% и 109,6%), кожи и изделий из кожи (112,8% и 112%). Наибольший спад к январю — апрелю 2016 года в Башкирии отмечается в производстве электрического оборудования, лекарственных средств и материалов — на 22−24,2%; на 10,8−14,8% — в металлургическом производстве, производстве мебели, добыче металлических руд, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Сотовый сюрприз на День пионерии

ToDay News Ufa в этот день сообщило, что Уфа и половина России остались без сотовой связи. Масштабный сбой связи трёх компаний привел к тому, что жители Башкирии остались без возможности пользоваться голосовыми звонками. Специалисты проводят восстановительные работы, владельцы телефонов негодуют в социальных сетях. Мобильный интернет работает стабильно. Предполагается, что причиной массового сбоя стала авария на сетевом оборудовании.

Крым и Башкирия наращивают сотрудничество

«Горобзор» 19 мая сообщил, что в Уфе на встрече Рустэма Хамитова и главы Крыма Сергея Аксенова были подписаны соглашения о межведомственном сотрудничестве и взаимодействии республик. Стороны утвердили план мероприятий в области торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества на 2017−2019 годы. Предполагается, что из Башкирии на полуостров будут поставлять продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, автобусы и сельхозтехнику. В обратном направлении ожидаются поставки овощей, фруктов и вина. Кроме того, в планах обоих регионов создание совместных предприятий по переработке сельхозсырья и утилизации твердых бытовых отходов. С апреля 2014 года Башкирия взяла на себя шефство над Белогорским районом Крыма, который расположен в центральной части полуострова. Большая часть населения там занимается садоводством и животноводством. За три года Башкирия оказала предприятиям Белогорского района помощь в размере 400 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие сельского хозяйства, медицины, сферы ЖКХ и образования. Источником финансирования являются добровольные перечисления предприятий и пожертвования частных лиц.

Самые богатые госсобранцы

20 мая ряд СМИ рассказал о доходах депутатов Госсобрания республики. Выяснилось, что самые солидные доходы за 2016 год оказались у депутата Ахмета Ишмухаметова, работающего генеральным директором ООО «Ойл-Сервис», они составляют 63,2 млн рублей. Парламентарий также владеет несколькими земельными участками, котельной и производственным зданием, а также несколькими автомобилями: Honda CR-V, Land Rover Rangerover, Mersedes-Benz V 250 Bluetec и Mersedes-Benz GL 500 4MATIC, вместе с гаражным боксом. Второе место по уровню доходов удерживает предприниматель Рамиль Бигнов с доходом в размере 36,9 млн рублей. Он имеет два жилых участка, дом площадью 545 кв. м, нежилое помещение размером 1595 кв. м, автомобили Nissan Murano, «Урал 48 071» и прицеп-сортиментовоз. Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев задекларировал среднестатистический доход чиновника в размере 4,9 млн рублей. За ним также значатся доля в квартире площадью 217,8 кв. м и гаражный бокс. Супруга спикера заявила о том, что получила в 2016 году доход в сумме 1,7 млн рублей и имеет в своем «активе» снегоход, цельный дом размером 215,9 кв. м и долю в доме 9/20 от 480 кв. м, а также половину квартиры площадью 217,8 и нежилое помещение размером 75,6 кв.м.

Доходы градоначальника

«Уфимские заметки» рассказали о доходах мэра Уфы Ирека Ялалова за прошедший год. Доходы мэра столицы за прошлый год на 3,3% больше денежных поступлений за 2015 год. Ирек Ялалов задекларировал 4,85 млн рублей. Доход его жены — 684,9 тысячи рублей. В собственности у него имеются: квартира площадью 114 кв. метров, доля в квартире в 59 кв. метров, паркинг-машино-место. У жены Ялалова есть объекты недвижимости, состоящие в пользовании у главы администрации, а также две иномарки. В пользовании главы находятся земельный участок, квартира, жилой дом с хозпостройкой, гараж и парковочное место.

Цирк, да и только

Ряд СМИ 20 мая сообщил, что решением суда приостановлена эксплуатация здания столичного цирка. Ранее надзорное ведомство Октябрьского района Уфы обратилось в суд с этим требованием в связи с тем, что в результате проверки были выявлены грубейшие нарушения при эксплуатации здания. В частности, в ходе инспекции было обнаружено, что под куполом цирка практически разрушились бетонные конструкции, металлические элементы. Кроме этого, в аварийном состоянии находилась крыша цирка, а в электрощитовой вода стекала с потолка на оборудование, которое находилось под высоким напряжением. Несмотря на заключение экспертов о том, что в здании небезопасно, администрация учреждения не провела его капитальный ремонт.

«Ночь музеев» без чудес

21 мая «Комсомольская правда в Уфе» рассказала, что десятки тысяч жителей Башкирии посетили музеи города минувшим вечером и ночью. Участниками «Ночи музеев» в республике стали 100 площадок и галерей. Многие уфимцы пришли в наши музеи впервые. В Музее боевой славы и парке Победы открылось сразу несколько тематических выставок. В музее Нестерова уфимцев ждали выставки «Акварельная весна», «Искусство Японии» и «Адрес памяти — Воскресенское». Последняя была составлена из картин авторов, эвакуированных в то самое село во время войны. Сотни уфимцев посетили Музей советского быта в Гостином дворе и выставки в маленьких галереях. Впрочем, даже столь популярная «Ночь музеев» пока не справляется со своей главной задачей в Уфе — привлекать посетителей на постоянной основе. По официальной статистике, столица Башкирии остается одним из худших городов по показателю «посещаемость музеев и галерей» среди миллионников.

Бензин: ещё не Пенза, но уже не Ульяновск

«Уфа1» в этот день сообщила, что Уфа находится на втором месте по дешевизне бензина среди городов ПФО. Оказалось, самые низкие цены на топливо в Пензе — 36,77 рубля, а на втором месте Башкирия, здесь средняя стоимость — 36,78 рубля. Так, согласно данным исследования, за бензин марки АИ-80 в Уфе водители в среднем отдают 34,1 рубля, за топливо АИ-92 — 36 рублей, а за АИ-95 — 39,1 рубля. А вот картина с дизельным топливом: в столице Башкирии литр топлива в среднем обходится в 38,28 рубля. Самое недорогое топливо можно найти в Ульяновске (35,79 рубля).