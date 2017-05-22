Ижевск, 22 мая, 2017, 21:03 — ИА Регнум. В частности, проверяющие выявили четыре проблемных момента: в республике раздута сеть органов государственной власти, подведомственных учреждений, функции в которых очень часто дублируются. Все это приводит к снижению управляемости и снижению эффективности бюджетных расходов.

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По мнению экспертов федерального ведомства, необходимо пересмотреть систему социальных выплат на предмет нуждаемости и адресности — помощь со стороны бюджета должна быть оказана тем, кто в ней действительно нуждается.

В направлении работы с доходами имеются существенные резервы, особенно в части имущественного комплекса. Нужно привести в порядок кадастровую оценку имущества и земельных участков — по отдельным направлениям она значительно занижена. И вторая часть — работа с бесхозным незарегистрированным имуществом. В республике около 260 таких объектов, которые функционируют и получают доходы, но не платят налоги в бюджет.

Неэффективность использования бюджетных средств по отдельным направлениям: дорожному хозяйству, строительству и предоставлению субсидий юридическим лицам. В частности, имеется около 700 незавершенных объектов строительства, по которым идет распыление бюджетных денег и наблюдается увеличение их стоимости.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов отметил, что итоговый акт проверки будет гораздо жестче, и он будет представлен в правительство РФ, Счетную палату России и по ряду моментов, возможно, в Генпрокуратуру. Также Бречалов констатировал, что Удмуртия по количеству чиновников на 1 тыс. человек населения уверенно лидирует в ПФО и является одним из лидеров в России. «Нам указали на то, что прошедшая оптимизация — сокращение на 10% — не дала бюджетного эффекта, что это был формализм. И это уже не рекомендация, а практически требование со стороны федерального центра», — подчеркнул руководитель региона.

Бречалов заверил, что по всем выявленным проблемным направлениям будут сформированы рабочие группы. «К сожалению, будет еще много нарушений. Но я уверен, что мы сейчас мобилизуемся и все-таки начнем работать эффективнее», — заключил врио главы Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа Минфина РФ находилась в Удмуртии с 15 по 19 мая 2017 года. В числе прочего эксперты проводили мониторинг допущенных в процессе кредитования ошибок в рамках работы по замещению коммерческих кредитов бюджетными заимствованиями.

Удмуртия допустила ряд нарушений соглашения с Минфином РФ, в связи с чем республика должна вернуть в федеральный бюджет 14,7 млрд рублей.

Об этом ранее говорил и полпред президента в ПФО Михаил Бабич. «Госдолг вырос до 96% от собственных доходов. Нарушены соглашения с Министерством финансов РФ, предписано погасить вне плана 14,7 млрд рублей в текущем году», — сказал полпред.