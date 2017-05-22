Москва, 22 мая, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) продолжает фиксировать падение реальных располагаемых доходов граждан России. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, реальные располагаемые доходы российских граждан с января по апрель 2017 года снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом в апреле 2017 года в годовом выражении реальные доходы граждан упали на 7,6%, а к марту 2017 года данный показатель вырос на 2%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в апреле 2017 года упали в годовом выражении на 3,1% — до 30 493 рубля.

Средняя заработная плата в апреле 2017 года составила 39 253 рубля. Рост этого показателя по сравнению с апрелем 2016 года составил 6,7%. В реальном же выражении рост средней зарплаты в апреле 2017 года составил только 2,5%.

Кроме того, Росстат привел некоторые данные по уровню безработицы в стране.

По предварительным данным, общее число безработных в России в апреле 2017 года составляет 4,05 млн человек, или 5,3% экономически активного населения. По сравнению с апрелем 2016 года этот показатель упал на 10,4%.

При этом в государственных учреждениях занятости населения в качестве безработных зарегистрированы 900 тысяч человек, из которых 700 тысяч получают пособие по безработице.

Численность экономически активного населения на апрель 2017 года составляет 75,9 млн человек. Это 52% от общего населения страны.