Воронеж, 22 мая, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Обыски прошли в Управлении ГИБДД Воронежской области 22 мая. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Следственные действия, которые силовики проводили сегодня в управлении ГИБДД, могут быть связаны с уголовным делом, которое на прошлой неделе возбудило региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

Речь идет об уголовном деле по статье о получении взятки в отношении сотрудников ДПС. По версии следствия, 15 мая они, находясь в салоне служебного автомобиля, припаркованного в Коминтерновском районе Воронежа, получили от воронежца лично взятку в сумме 30 тысяч рублей за не привлечение последнего к административной ответственности за совершенное им административное правонарушение. При попытке задержания подозреваемые попытались скрыться, но от погони уйти не смогли. Руководством ГУ МВД России по Воронежской области было назначено проведение служебной проверки.

Между тем, сообщили «Вести-Воронеж», в ходе дачи показаний задержанные полицейские не только признались в получении взятки, но и сообщили, что действовали с одобрения вышестоящего начальника. По их словам, так работали не только они — сразу несколько экипажей ДПС работали «сверхнормы», во внеслужебное время, но вместо штрафов брали взятки.

Добавим, что санкцией части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.