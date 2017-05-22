Москва, 22 мая, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Синоптики обещают, что летом 2017 года температура и осадки в европейской части России будут соответствовать норме или незначительно ее превысят, сообщил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Лето

По словам Романа Вильфанда, на европейской территории России наиболее вероятным является сценарий трех летних месяцев с температурным фоном около или чуть выше нормы, без избыточных осадков.

Глава Гидрометцентра отметил, что такие температуры на картах метеорологов обозначаются розовым цветом.

Таким образом, по словам Романа Вильфанда, Россию ожидает «розовое лето».