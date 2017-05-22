Багдад, 22 мая, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Ирак согласился продлить на девять месяцев соглашение об ограничении добычи нефти, заключенное между странами-членами ОПЕК, заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Луаби, 22 мая сообщает Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

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Аль-Луаби сделал свое заявление во время пресс-конференции с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в Багдаде.

«Мы согласны с королевством (Саудовская Аравия — прим. ИА REGNUM ) … продолжить сокращение добычи», — заявил Аль-Луаби.

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Напомним, в ноябре 2016 года на заседании стран-членов ОПЕК в Вене было принято решение о сокращении объемов добычи нефти на протяжении полугода. Общее уменьшение производства составляет почти 1,8 млн баррелей нефти в сутки.

В декабре к сделке ОПЕК присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию.