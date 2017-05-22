Киев, 22 мая, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Украина конфискует всю угольную продукцию, которая будет ввозиться с территории ДНР и ЛНР. Об этом 22 мая в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

Он напомнил, что в марте 2017 года Украина потеряла контроль над своими угольными предприятиями в ДНР и ЛНР. При этом украинская сторона больше не может отслеживать экологическую обстановку в шахтерских городах, планировать добычу и реализацию угля.

«Если данный уголь (из ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM ) попадет на территорию Украины, причем через любые структуры, которые поставляют, он будет конфискован. С другой стороны, на сегодняшний день объединенная энергосистема работает практически на нулевых параметрах антрацитовой группы угля: мы используем в среднем 3,5−4 тыс. тонн, и основные контракты поставки в Украину еще не вошли», — признал Насалик.

По его словам, контроль над возможным вывозом угля из ДНР и ЛНР осуществляют украинские частные компании.

«Каждый уголь, как отпечаток пальца, имеет свою геологическую структуру и свои показатели. Поэтому любой импортированный уголь, который входит в Украину, будет подвергаться химическому анализу. В случае выявления происхождения угля из зоны ОРДЛО он будет конфискован… Я знаю, что некоторые наши частные юридические структуры ведут слежку, и в случае попадания этого угля в турецкие порты или другие, я знаю, что идут соответствующие судебные иски», — пояснил Насалик.

Кроме того, 22 мая ЛНР сообщила о запуске лавы на шахте «Киевская» (входит в состав шахтоуправления «Ровеньковское», ранее входила в энергетическую корпорацию ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова).

«На шахте № 81 «Киевская» шахтоуправления «Ровеньковское» СП «Ровенькиантрацит» государственной комиссией Луганской Народной Республики с участием главного технического инспектора Ровеньковской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР Андрея Борецкого введена в эксплуатацию лава № 18 «южная» пласта Н11», — говорится в сообщении.

При этом в ЛНР прогнозируют, что плановая нагрузка лавы на очистной забой составит 700 тонн антрацитового угля в сутки.

Ранее, 19 мая во время отчета в Раде, министр Насалик заявлял, что у Украины отсутствуют проблемы с наличием угля. По его словам, Украине удалось нарастить запасы углей. При этом потребление газовой группы угля сейчас составляет 3,5−4 тыс. тонн в сутки, в то время как раньше эта цифра составляла 22−25 тыс. тонн.

«На сегодняшний день запасы нашего угля больше, чем до осенне-зимнего периода 2016−2017 годов. Не вижу проблем вообще в подготовке к осенне-зимнему периоду… Мы практически не работаем на антрацитовой группе угля», — добавил Насалик. Министр считает, до октября Украина нарастит необходимые запасы антрацита.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля на Украине введены чрезвычайные меры в энергетике из-за отсутствия антрацита. С начала 2017 года в стране остановились пять ТЭС. Дефицит угля на теплостанциях возник после начала торговой и экономической блокады ДНР и ЛНР. С 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на частных и государственных предприятиях. Это произошло после того, как бизнес отказался работать в правовом поле республик, официально платить налоги в республиканские бюджеты и проводить перерегистрацию.