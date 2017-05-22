Киев, 22 мая, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины приказало командирам подразделений ВСУ создавать среди подчиненных им военнослужащих атмосферу нетерпимости к алкоголю, сообщает телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Пан атаман! Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»

В приказе главы украинского военного ведомства Степана Полторака содержится поручение командирам ВСУ рассматривать профилактику алкоголизма как одно из главных направлений работы.

Командирам рекомендовано проводить разъяснительную работу среди своих подчиненных, а также приказано незамедлительно отстранять от несения военной службы людей с признаками алкогольного опьянения.

Кроме того, теперь воинские коллективы должны разбирать каждый случай алкогольного нарушения на своих общих собраниях.

Интересно, что ранее начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооружённых сил Украины генерал-майор Игорь Криштун заявил журналистам, что украинские военнослужащие стали меньше пить, однако не раскрыл статистических данных, на основании которых он сделал такой вывод.