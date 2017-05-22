Бангкок, 22 мая, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Концерт, посвященный памяти покойной принцессы Гальяни Вадхана, старшей сестры монарха Таиланда Рамы IX, состоялся на главной сцене Культурного центра Бангкока 21 мая. Именно благодаря этой женщине, по мнению многих экспертов и критиков, классическая музыка стала по-настоящему популярна в стране.

Yurimedianik.ru Юрий Медяник

Примечательно, что концерт полностью состоял из произведений русских композиторов в исполнении российских же музыкантов. Вниманию зрителей была представлена 4-я Симфония Петра Чайковского в исполнении Королевского симфонического оркестра Бангкока под управлением российского дирижера Юрия Медяника. Второе отделение открылось сольным выступлением виртуозного музыканта. Юрий Медяник исполнил на баяне Баркаролу соль минор Сергея Рахманинова. Завершил музыкальный вечер 3-й Концерт для фортепиано Сергея Рахманинова, где партнером Медяника выступил лауреат международных конкурсов, пианист Андрей Гугнин.

«Думаю, что программа, состоящая из произведений русских композиторов, исполненная русскими музыкантами — это вообще интересно иностранцам. Ведь во всём мире слушатели являются «заложниками» своего рода клише, когда считают, что, например, польскую музыку (и, в частности, музыку Шопена) играют лучше всего польские пианисты, немецкую музыку — немецкие оркестры, французскую — французы, и так далее. На мой взгляд, это не всегда соответствует действительности, но в качестве наиболее близкого приобщения к традициям исполнения, происхождение музыканта, как правило, должно нас приблизить. Данный концерт — не исключение», — прокомментировал своё выступление Юрий Медяник.

Дирижер отметил и тот факт, что задачу, которая перед ним стояла, легкой не назовешь:

«Я ждал реакцию от музыкантов оркестра — ведь довольно сложно, обладая азиатским менталитетом, исполнять музыку европейской стилистики. Нельзя сказать, что это плохо или хорошо — это просто для них другая музыка с несколько иной амплитудой эмоций и совершенно другим мироощущением. Если оркестру удастся за довольно непродолжительное время репетиции перенять или, по крайней мере, «примерить» на себя эмоции русского человека, я буду удовлетворен».

Отметим, что с 2015 года Юрий Медяник является дирижером Московского Театра «Новая Опера» им. Колобова. Наряду с обширной гастрольной деятельностью (выступления в Израиле, Тайланде, США, в городах России и на основных концертных площадках Москвы), он объединяет вокруг себя музыкантов в новые музыкальные коллективы и оркестры. В 2007 году Юрий стал основателем и продюсером Pluri_Art Orchestra, с 2014 года является со-основателем и дирижером «Оркестра Благородного Собрания». Юрий Медяник — уникальное явление на российской музыкальной сцене. Это и виртуозный исполнитель-мультиинструменталист, в совершенстве владеющий игрой на баяне, скрипке и бандонеоне, и талантливый дирижер, выступающий с известными оркестрами России и мира.