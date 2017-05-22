Киев, 22 мая, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Знаменитый дрессировщик обидел украинских националистов своей концертной деятельностью на территории Крыма. Пока неизвестно, будут ли введены украинские санкции против усатых и хвостатых артистов, входящих в труппу знаменитого дрессировщика кошек.

Kuklachev.ru Юрий Куклачев

В качестве причины внесения знаменитого российского клоуна и дрессировщика в «черный список» названо «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Создатель Театра кошек Юрий Куклачев приезжал со своими представлениями к жителям Севастополя и Керчи в июле 2015 года. В последний раз знаменитый цирковой артист посещал Севастополь в марте 2017 года.

Следующие выступления Юрия Куклачева и его пушистых артистов состоятся в Ялте и Керчи в июне и июле 2017 года.