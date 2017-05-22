Багдад, 22 мая, 2017, 20:06 — ИА Регнум. На мировом нефтяном рынке наблюдается волатильность сорта WTI, поскольку инвесторы ожидают получить сигналы от двух таких крупных игроков как Ирак и Саудовская Аравия. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Дело в том, что в понедельник цена американской легкой западно-техасской нефти подскочила до $51,06 за баррель в начале торгов, что стало для этой марки самым высоким показателем с 19 апреля 2017 года. Рынок отреагировал таким образом на сообщения о том, что члены ОПЕК настроены на совместную координацию действий по поводу продления соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Однако рост цен прекратился после того, как стало известно о том, что Саудовская Аравия и Ирак не могут договориться по поводу венских договоренностей.

Проблема в том, что Эр-Рияд как самый влиятельный член картеля выступает за продление соглашения на девять месяцев. В свою очередь, Багдад готов пролонгировать сделку только до конца 2017 года. Так, в понедельник саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих прибыл в столицу Ирака, чтобы провести переговоры со своим коллегой Джаббаром аль-Лаиби. После переговоров представитель Саудовской Аравии заявил, что окончательное решение о продление сделки будет оглашено в четверг, 25 мая, но пока каких-либо возражений у членов ОПЕК нет.

Читайте также: «Нефтяной рынок держится на России и Саудовской Аравии»

Ирак давно заявлял о том, что должен быть освобожден от соблюдения соглашения о сокращении объемов нефтедобычи, поскольку стране нужны средства на военную операцию против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле. В итоге Багдад все-таки согласился продлить венские договоренности. В то же время иракская сторона заявила, что готова увеличить нефтепроизводство до 5 млн баррелей в сутки во второй половине 2017 года и покрыть растущий спрос на энергоноситель.

Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявлял, что соглашение ОПЕК по ограничению нефтедобычи позитивно влияет на рынок, а участники договоренностей твердо нацелены поддержать процесс ребалансировки рынка. Баркиндо также выразил уверенность в том, что картель движется в правильном направлении, так как все участники сделки стараются придерживаться выполнения соглашения.

Запасы черного золота в странах ОЭСР снижаются третий месяц подряд, например, в апреле запасы уменьшились на 12 млн баррелей. По словам генерального секретаря ОПЕК, сегодня общий уровень запасов на 253 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня по сравнению с 282 млн баррелей в марте и 329 млн баррелей в феврале. В целом за пределами США продолжается мировая тенденция к снижению запасов. Американские же производители не отражают глобальный тренд, учитывая высокие показатели роста добычи нефти в первом квартале 2017 года. Но и здесь наблюдается сокращение запасов нефти, что обусловлено ростом нефтепереработки.