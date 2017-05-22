Калуга, 22 мая, 2017, 19:43 — ИА Регнум. По словам организатора и художественного руководителя фестиваля «Мир гитары» профессионального калужского гитариста Олега Акимова, в память о великом маэстро Ларри Кориэлле его соратники гитаристы Роман Мирошниченко и Ларри Ненад Стефанович (Сербия) сделали аранжировки и оркестровки для оперы. Для того, чтобы «Анну Каренину» композитора Ларри Кориэлла увидел на фестивальной сцене калужский зритель, немало потрудились коллектив симфонического оркестра «Русская филармония» и вокальный квартет из Словении. Руководил столь масштабным проектом дирижер Сергей Тарарин. Также зрители тепло встретили меццо-сопрано из Великобритании Иви Бёрнетт.

Guitarworld-kaluga.ru Участники фестиваля «Мир гитары» — 2015

Larrycoryell.net Ларри Кориэлл

Другая, не менее значимая и также мировая премьера ожидает калужан 23 мая. Это авторский проект Дмитрия Илларионова с видеоартом и видеоантрактом. Его условное название «5D». В концерте примут участие московский камерный оркестр «MUSICA VIVA», художественный руководитель — народный артист РФ Александр Рудин (Россия). Своё мастерство продемонстрируют: Денис Голубев — гобой, Андрей Зеленский — фортепиано, Борис Андрианов — виолончель и другие.

В рамках большой фестивальной программы «Мир гитары» состоятся концерты детского фестиваля, пройдут международные гитарные фестивали и российская премьера авторского проект поляка Лешека Чихоньского с участием: Марко Мендоза —вокал, бас (США), Романа Мирошниченко —гитара (Россия-Украина), группа «Федулова», Тим Дорофеев — гитара, Калужский молодёжный симфонический оркестр, художественный руководитель — заслуженный артист РФ Александр Гиндин, дирижер — Илья Норштейн (Россия).

26 мая на фестивале — «День русской гитары» в городской галерея «Образ». Перед калужской публикой выступят Сергей Руднев, дуэт «Русские гитары» (Россия), Алексей Агибалов (Кыргызстан).

Калужский фестиваль «Мир гитары» традиционно продлится пять дней. В его программе много премьер, специально приготовленных музыкантами к юбилею фестиваля. Любителей гитарной музыки ожидают высокопрофессиональная симфоническая музыка, а также в стиле фламенко, джаз и блюз. На закрытии фестиваля со своими хитами выступит всемирно известный гитарист и любимец калужан Эл Ди Меола и его трио (США), при участии струнного квартета «Мирзоян — квартет» (Армения).

«Фестиваль родился в Калуге. Фестиваль останется в Калуге, для того, чтобы и музыканты стремились приехать ради одного концерта в Калугу и зритель ради этих музыкантов тоже ехал в Калугу», — заявил журналистам Олег Акимов.

Напомним, первый музыкальный фестиваль «Мир гитары» состоялся в Калуге в 1998 году. За прошедшие годы «Мир гитары» преодолел региональные рамки и стал не только уникальным явлением в фестивальной жизни России, но и заметным явлением в зарубежных музыкальных кругах.

Ежегодно в последнюю неделю мая в Калугу со всего мира съезжаются музыканты всех стилей и направлений, объединенных одним единым порывом — любовью к гитарному искусству. Участниками фестиваля за эти годы были музыканты из 35 стран мира, которые выступили в 245 концертах, на которых присутствовало более 90 000 зрителей. За эти годы на фестивале выступали величайшие гитаристы с мировым именем, в их числе Эл Ди Меола, Пако де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Ларри Кориэл, Томми Эммануэль и многие другие.