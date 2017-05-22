Рим, 22 мая, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Итальянский мафиози был застрелен во время велосипедной прогулки в Сицилии, 22 мая сообщает Reuters.

Daniel Novta Велосипед

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Следователи считают, что к убийству 67-летнего представителя Cosa Nostra Джузеппе Даанотти причастны два человека, которые подъехали к нему на мотоцикле и выстрелили в шею.

Напомним, Даанотти пробыл в тюрьме более двух десятилетий за убийство и грабеж, его освободили в 2014 году.

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Даанотти был убит накануне 25-летней годовщины убийства главного прокурора по борьбе с мафией Джованни Фальконе, чей автомобиль был взорван полутонной бомбой на автомагистрали в районе Палермо.