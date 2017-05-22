Москва, 22 мая, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил вдвое снизить стоимость обучения для студентов-отличников, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

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«Пусть отличники платят в половину меньше. Это реально сделать, и это не рыночный подход», — заявил Толстой на парламентских слушаниях в Госдуме.

В результате задуманных на благо, но крайне неудачных, на взгляд парламентария, реформ в образовании качество его снизилось, а само образование превращено в услугу.

«Но образование — не услуга!» — сказал депутат.

По его мнению, школам и вузам должна быть возвращена воспитательная функция. Также, продолжил вице-спикер Госдумы, нужно вернуть интерес к истории и культуре страны, интерес к книгам, привить молодым людям навыки безопасного поведения в интернете, воспитывать не просто современного человека, а гражданина, который любит свою страну.

«Сегодня многое уже делается для поиска и поддержки талантливой молодежи, давайте облегчим тем, кто хорошо учится, бремя расходов на высшее образование», — сказал парламентарий.