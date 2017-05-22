Симферополь, 22 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Снос незаконных строений начался в Крыму — на плато Ай-Петри, которой является одной из основных достопримечательностей республики и относится к территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом 22 мая сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов. Речь идет о демонтаже сразу 43 объектов, которые были незаконно возведены на заповедной территории.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

«Раньше этот вопрос больше разыгрывался как политическая карта, люди играли на межнациональных отношениях, однако благодаря тесному взаимодействию органов власти с предпринимателями нам удалось добиться положительного результата», — написал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что демонтаж — добровольный, его проводят сами владельцы строений

«Практически с каждым были проведены личные беседы о предоставлении альтернативных мест в тех городах, где может вестись тот или иной бизнесмен. Не сомневаюсь, что благодаря такому сотрудничеству нам удастся реализовать намеченный проект, а на месте снесенных объектов благоустроить территорию», — добавил Аксенов.

Глава Крыма пообещал бизнесменам, добровольно демонтировавшим самострои, «достойную альтернативу», добавив, что «правительство готово рассмотреть различные варианты, начиная от компенсации и заканчивая выделением земли для торговых мест».

В случае же, если договориться не удастся, Аксенов заявил о планах по принудительному сносу.

«Так или иначе, на Ай-Петри не должно остаться никаких зданий или сооружений, не считая станции, на которую прибывают жители и гости Крыма», — отметил Аксенов.

Отметим, что многочисленные самовольные строения на территории плато Ай-Петри появились в украинский период. Преимущественно это торговые точки и точки общественного питания, рассчитанные на многочисленных туристов.

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Впрочем, проблема самостроев актуальна не только для этой части Крыма. Так, снос самовольно возведенных объектов начался на прошлой неделе на набережной Гурзуфа. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что в 100-метровой прибрежной зоне должны быть демонтированы все самострои.