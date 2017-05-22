Бухарест, 22 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. В Румынии разгорается скандал, связанный с заявлениями одного из руководителей общины русских-липован Румынии, депутата румынского парламента Мирона Игната. Возмущение румынских СМИ вызвало то, что в интервью ТАСС Игнат заявил, что русские-липоване притеснялись румынами на протяжении всей истории, в том числе в ходе последней переписи, и высказался за нормализацию отношений с Россией, несмотря на веденные Западом санкции. Он также позволил себе нелицеприятные, по мнению румынских журналистов, высказывания о румынах.

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Отвечая на вопрос о том, как живется липованам в Румынии, он сказал: «Румыны нам завидуют. Ведь липоване — работяги. У нас прекрасно выглядят дома, везде чистота, села в полном порядке. В липованской деревне нет ни одного двора без бани. А румыны моются в корыте».

Румынское издание Romania Libera расценила это как «тяжкие оскорбления в адрес румын». Журналисты другой румынской газеты Adevarul даже связались с Мироном, чтобы уточнить, действительно ли он сказал такое в интервью. Депутат от сказанного не отказывался. «Поезжайте в любую румынскую деревню в Добрудже и посмотрите, есть ли у них ванная. И съездите в липованское село: в каждом доме есть ванная», — сказал Игнат и повесил трубку.

Лидер парламентской группы национальных меньшинств в парламенте Румынии Варужан Памбукчиан выразил удивление заявлениями своего коллеги и открестился от его заявлений. «Это глупые и оскорбительные заявления, которые он сделал от своего лица, и это не имеет ничего общего с нашей группой», — сказал он Adevarul.

В своем интервью Мирон Игнат также рассказал, что «во время Второй мировой войны к липованам относились плохо, считали советскими шпионами». «За две недели до 22 июня 1941 года, когда Германия и Румыния напали на Советский Союз, жителей пограничных сел выслали внутрь страны и позволили вернуться только через полгода. Мое село было окружено жандармами, потом окружение сняли, но жандармы остались…», — отметил он.

«До середины 1950-х годов мы изучали в школе некоторые предметы на русском языке, а потом русский язык стали преподавать как иностранный — один час в неделю. После семилетки я поступил в профессиональное училище в Меджидии. Помню, нас там упрекали, что русские привезли колхозы в Румынию. По рассказам старших, центральные власти не чинили особых препятствий липованам, но местные, бывало, ставили палки в колеса. Сразу после войны, когда в Румынии еще находилась Советская армия, липован назначали на руководящие должности в районах и областях. Но так продолжалось всего пять-шесть лет. Мы знали, что даже если у тебя высшее образование и ты занимаешь определенную должность, но твое имя оканчивается на — ов или — ев, то повышения ждать не стоит. В общем, легко в Румынии не было, но [мы] выжили и сохранили все наше, старообрядческое», — рассказал Мирон.

Отвечая на вопрос о том, сколько насчитывается русских-липован в Румынии, он отметил, что на этот вопрос трудно дать точный ответ: «По нашим обычаям, родившийся ребенок в течение 40 дней должен быть крещен, а его имя — записано в приходскую книгу. Когда липованина провожают в последний путь, то вычеркивают из книги. Так, по данным митрополии, липован насчитывается 107−110 тыс. Но согласно официальной переписи нас значительно меньше — около 37 тыс. Почему? Потому что правительство стремится занизить численность национальных меньшинств. В моем родном селе официально живут 2750 липован, а румын меньше десятка. По переписи же румын оказалось 270. Почему? Потому что такая задача была поставлена перед переписчиками. Многие липоване жалуются, что во время переписи их уговаривали записаться румынами. Я посетил префекта и получил извинения, но мало что изменилось».

Румынский историк Стелиан Тэнасе, к которому обратился за комментарием Adevarul, попытался опровергнуть факты притеснения русского меньшинства в Румынии. «В 20-х и 30-х годах, там (в Добрудже) был важный маршрут, через который румынские коммунисты сообщались с Коминтерном. По этой причине сообщество липован было в центре внимания румынских спецслужб, но речи быть не может о каком-либо притеснении или злоупотреблении. Это просто басни», — заявил Тэнасе.

Румынских журналистов возмутил и призыв Мирона, являющегося также председателем парламентской группы дружбы с Россией, к нормализации отношений с Москвой.

«Еще лет пять-шесть назад в румынском парламенте преобладали прозападные настроения, но теперь ситуация меняется, — отметил он в интервью. — Больше нет настроя против России. Несмотря на пропаганду, особенно в связи с Крымом, многие видят правду. Хотя в румынских СМИ печатаются тенденциозные статьи (о России. — Прим. ТАСС), люди, которые имеют голову на плечах, относятся (к ней) совсем иначе. Раньше в группе дружбы с Россией было 10 парламентариев, а теперь 15. Многие хотят поехать в Россию, чтобы увидеть своими глазами, что там происходит. Постепенно румын, которые хотят поддерживать дружественные отношения с Россией, становится больше. А по мере того, как повышается престиж России в мире, улучшается и отношение к липованам в Румынии».

За комментарием на этот счет Adevarul обратился к зампреду Комитета по обороне Палаты депутатов, депутату от Национал-либеральной партии Овидиу Раецкому, и тот поспешил заверить, что ситуация обстоит в точности наоборот. «Многое из того, что сказал мой коллега, неверно. Во-первых, отношения с Россией усложнились, а не улучшились после аннексии Крыма. Румыны всегда будут прозападными, потому что мы являемся частью этой цивилизации, пусть даже находясь на границе. А Россия не является альтернативой Западу. Совершенно исключено, что прозападные настроения сойдут на нет в Румынии, мы являемся, пожалуй, самым активным членом ЕС и НАТО», — заявил румынский депутат.

Отвечая на вопрос, трудно ли быть русским в Румынии, Мирон Игнат ответил: «Хотя некоторые смотрят на нас здесь косо, мы продолжаем жить, работать и соблюдать свои традиции. У нас свое достоинство, и мы гордимся тем, что мы русские. Нас не в чем обвинить. Мы не предатели, мы лояльны правительству, никогда не покидали Румынию. Умные и достойные румыны это ценят».