Казань, 22 мая, 2017, 19:03 — ИА Регнум. До 25 мая в Татарии планируется уничтожить 792 тонны индюшатины, которая заражена птичьим гриппом. Об этом сообщили ИА REGNUM в Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ.Изначально планировалось продукцию, поступившую с ООО «Евродон-Юг», сжечь, но главный ветеринарный врач Набережных Челнов Ирек Нигматуллин в интервью местному изданию «Бизнес-онлайн» опроверг сведения о способе уничтожения. Он уточнил, что вероятнее всего будет выбран другой способ по утилизации опасной продукции.

Индюк

Неблагонадёжная индюшатина была обнаружена на складахООО «Торговый Дом Камрегионпродукт» и ИП Ахунов З.Ф. в городе Набережные Челны. Ввоз продукции осуществлялся по документам, которые подтверждали ее благополучие, но несмотря на это сначала татарская лаборатория, а потом и ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире подтвердили наличие возбудителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области очаги заболевания птичьим гриппом были выявлены в конце 2016 года. В Татарии в начале мая был обнаружен собственный очаг инфекции. На ООО «Птицекомплекс Лаишевский», что в 45 км от Казани, подтвердилось наличие возбудителя гриппа А птиц подтипа Н5. После этого в радиусе 5 км от границ очага, поселка имени 25 лет Октября, была установлена зона карантина, которая действует и на 22 мая.

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Позднее очаги были обнаружены еще в шести местах, в том числе и на одном из частных подворий Казани, где также был установлен карантин.

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