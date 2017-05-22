Москва, 22 мая, 2017, 20:09 — ИА Регнум. 21 мая 2017 года из итальянского города Бари в Москву впервые привезли мощи святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Святитель Николай, называемый также Николаем Угодником, почитается в православной, католической, лютеранской и англиканской церквях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Божественная литургия в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Божественная литургия в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

22 мая, в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар в 1087 году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя города Москвы, где в настоящее время пребывает ковчег.

Дарья Антонова ИА REGNUM Божественная литургия в день празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие, пришедшие на поклон мощам Николая Чудотворца

До 12 июля верующие смогут поклониться мощам в храме Христа Спасителя. Затем ковчег с мощами отправят в Александро-Невскую лавру Петербурга, где он пробудет до 28 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие поклоняются мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Православные верующие поклоняются мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

В Москве к мощам уже выстроилась полуторакилометровая очередь, которая тянется от Крымского моста. Рядом с храмом ограничили движение транспорта.